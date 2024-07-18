外送成長停滯？3大常見疑問 Uber Eats秀數據解答

針對外送市場是否成長停滯，Uber Eats台灣餐飲商家事業總監徐鈞洋（左1）秀出公司數據，回答常見的3大疑問。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕Uber Eats本週在台北、高雄首辦「在地之星」商家合作夥伴日，針對外送市場是否面臨成長停滯、商家加入外送平台是否符合成本效益等質疑，Uber Eats台灣餐飲商家事業總監徐鈞洋秀出內部數據，回答常見的3大疑問。

第1個疑問是，實體餐飲業景氣回升，外送是否不再需要？徐鈞洋指出，事實上在疫情解封後，平台整體表現（包含訂單量）都是優於疫情三級警戒時期，更重要的是，每週都要點餐的忠實用戶是以每年29%的速度在成長，顯示平台持續累積重度使用者。

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另外，訂閱制會員Uber One的貢獻也持續擴大，據內部統計，會員業績貢獻佔比從2019年的14%，成長到2024年的75%，而且會員平均每月訂單量是非會員的4.5倍，客單價更是1.4倍。因此徐鈞洋認為，外送不僅持續成長中，且重度使用者越來越多。

第2個疑問是，外送平台上充斥連鎖品牌，在地商家是否不易競爭？徐鈞洋認為答案是否定的，他從平台排行榜來看，台北、台中、高雄的餐廳業績排行榜中，前10名都有好幾間在地商家上榜。Uber Eats還發現，的確有許多消費者會因為連鎖品牌而加入平台，但他們也會不斷發掘新的在地商家，導致後續訂單越來越多貢獻到在地中小店家。

第3個疑問是，加入外送平台會增加商家支出，從獲利角度來看，值得嗎？徐鈞洋以高雄一家餐廳「螺痴粉」為例，它成功透過外送平台的特性來壓低固定成本。在創業初期，螺痴粉以「雲端廚房」純外送起家，不做內用以壓低租金成本，待訂單穩定成長後，他們換到實體店面擴大產能，這時的業績已是剛上線時的7倍，並維持固定成本在10%以內的水平。

Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan表示，公司不斷擴大與在地商家合作，目前近8萬的活躍商家中，超過6成是中小型在地商家，在平台持續的耕耘下，外送需求持續強勁且累積更多忠實用戶，目前每2位活躍用戶中，就有1位是Uber One會員。

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