焦點股》福華：碳權遠水救不了營運近火 重挫跌停

福華跌停。圖為董事長洪奇昌。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日大盤重挫，老牌家電廠大同（2371）集團旗下子公司股價走勢相對壓抑，尤以轉向碳權開發的福華（8085）開盤即跳空跌停最弱勢，因碳權開發不易，目前福華在印尼的碳權進度、取得額度都還不明確，福華股價從6月中旬高點97.6元至今已挫38%，截止10時30分鎖死跌停價60.9元，跌停委賣張數逾7000張。

福華在6月下旬舉辦碳權進度說明記者會，董事長洪奇昌當時稱印尼14.4萬公頃森林的碳權開發最快7月完成驗證，開始額度申請，不過後續公司重訊澄清指，該案場是第三季取得委請驗證、預計年底才取得報告，因此含額度申請等後續作業時間、細節都還無法確定，目前尚無法預估何時貢獻營收。此外，綠領產業人士也稱，目前國際科技大廠多是青睞ARR專案（再造林和重新植被，Afforestation,Reforestation,Revegetation），印尼政府也一直想納管該國天然資源，皆須留意是否影響福華開發與貢獻。

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碳權開發的營收貢獻時程無法預估，福華本業營運也持續逆風，上半年累計營收2.8億元，年減31%；而近日三大法人對福華不太賞臉，昨日外資賣超170張、自營商賣超15張，三大法人合計賣超185張。

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