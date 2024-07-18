G7放話：將使用貿易工具 對抗扭曲市場的行為

G7部長聲明表示，如果有需要的話，將使用「貿易工具」來對抗扭曲市場的作法。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕G7國家的貿易部長週三（17日）表示，如果有需要的話，將使用「貿易工具」來對抗扭曲市場的行為，雖然聲明沒有點明中國，但與先前發佈的公報相比，措辭更為強硬。

《路透》報導，G7國家的部長在義大利南部舉行會議之際，歐盟剛在本（7）月以中國大量補貼電動車為由，對中國製造的電動車加徵進口關稅，希望藉此保護27個成員國的汽車產業免受中國電動車的衝擊。

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這份長達6頁的聲明指出，G7將繼續解決非市場的政策和行為，以及由此產生有害的產能過剩、市場扭曲問題。對此，G7仍致力於有效使用自身貿易工具，斟酌開發新工具，以辨識、挑戰和反擊這些行為，並與合作夥伴一起，促進更強而有力的國際規範。

週三發表的聲明雖然沒有提及中國，但整體用詞比去年在日本舉行的G7部長級會議會後發表的公報採取了更強硬的立場，當時全文的重點著重在阻止保護主義和市場扭曲，而不是部署貿易工具。除了關稅之外，遏制不公平行為的工具可能包括更嚴格的外國投資審查規範，例如歐盟在今年提出的規則。

G7國家包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國，歐盟官員也受邀參與會議。英國脫歐後成為唯一不在歐盟的G7歐洲國家，該國週二（16日）表示，目前不打算跟進布魯塞爾對中國電動車徵稅，並稱，國內的車廠沒有抱怨競爭對手任何的不公平行為。

聲明表示，G7認為非市場政策和相關行為不僅破壞基於自由、公平原則的國際社會秩序，還可能加劇戰略依賴和脆弱性，阻礙新興、發展中國家的永續發展。G7部長們也提到，經濟韌性需要透過多元化、減少關鍵依賴來降低風險，這番言論被認為是暗指中國在關鍵供應鏈的主導地位。

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