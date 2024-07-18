4黑天鵝襲擊！國際買家大舉撤離美國房市創新紀錄

4黑天鵝襲擊！國際買家大舉撤離美國房市創新高紀錄（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4黑天鵝襲擊！國際買家大舉撤離美國房市，根據全國房地產經紀人協會最新報告顯示，過去1年國際買家購屋衰退近4成，創有紀錄來最低水平，主要是受到高房價、供應緊張、強勢美元與大選不確定性等4大因素衝擊，導致國際買家紛紛撤離。

CNBC報導，根據全國房地產經紀人協會（NAR）報告指出，從去年 4 月到今年 3 月，國際買家購買了 5萬4300套現房，比前1年下降了36%，這是自2009年NAR開始追蹤以來國際投資的最低水準。

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不僅購屋創新低，美元交易額也較前1年下降 21%，為420億美元（約新台幣1.36兆元）。

以數量計算，最大的買家來自加拿大、中國、墨西哥和印度。這些買家在佛羅里達州、德克薩斯州、加利福尼亞州和亞利桑那州購買了最多的房產。據全國房地產經紀人協會稱，中國買家花的錢最多，購買了價格更高的房屋。

該報告僅統計了現房銷售情況，外國買家對新開發空間的需求很大，這一點並未在數據中反映出來。

NAR首席經濟學家勞倫斯·雲（Lawrence Yun）表示，美元走強使得美國人的國際旅行變得更加便宜，但對於外國人來說，美國的房價卻變得更加昂貴，因此，外國買家在美國的房屋銷售量下降也就不足為奇了。

另隨著供應進入美國市場的管道變多，供給也變的更緊張，1家以國際買家為主要業務的地產公司Waltz執行長尤瓦爾·戈蘭（Yuval Golan）表示，Waltz 為外國投資者提供了在 30天內購買美國房地產的更簡單、遠端的體驗。

他進一步指出，我們在他們的祖國為他們提供承保，我們幫助他們成立1家有限責任公司。幾秒鐘之內，我們就為他們開設了1個由美國聯邦存款保險公司（FDIC） 承保的銀行帳戶，我們在當地收取他們的資金，並且我們能夠在幾秒鐘內完成外幣兌換。

另，Waltz 也充當抵押貸款機構，提供買家貸款。

此外，隨著即將到來的總統選舉，在政治不確定時期，國際買家往往會退出。專家指出，除非經濟和政治等幾個因素得到改善，否則外國買家的銷售量在未來1年不太可能改善。

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