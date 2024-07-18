焦點股》全訊：軍工概念股起飛 開盤大漲逾6.8％

軍工概念股起飛，全訊開盤大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國共和黨總統參選人川普不滿台灣搶走晶片生意，表示應向台灣收取「保護費」言論，台股早盤大跌600點，不過軍工概念股起飛，國內唯一軍用氮化鎵（GaN）IDM製造廠全訊（5222）一早開盤股價大漲，最高來到181元、漲幅達6.8%，截至9:24分為止，股價上漲7.5元、暫報177元，成交量近2500張。

全訊6月營收1.4億元與今年上半年營收6.41億元，均創歷史新高紀錄。全訊指出，主要受惠國防標案產品出貨進度持續推進、海外軍工產品放量出貨、以及商用微波通訊設備訂單明顯增加，對於今年整體營運展望，持審慎樂觀態度。

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全訊表示，政府持續推動國防自主及科技國防政策，預估今年高階國防用固態功率放大器與微波模組出貨量，可望持續維持成長；海外軍工產品方面，電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品用的高階氮化鎵SSPA模組，今年也增量出貨；至於商用產品方面，太空及商用低軌道衛星通訊產品下半年出貨量持續增溫，三大業務同步成長可望為營運再添成長動能。

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