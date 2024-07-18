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調查：逾4成日本企業沒有利用AI技術的計劃

2024/07/18 09:47

隨著人工智慧（AI）技術日新月異，各大企業紛紛研究引進AI技術取代人力的可能性。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 隨著人工智慧（AI）技術日新月異，各大企業紛紛研究引進AI技術取代人力的可能性。但根據《路透》最新調查數據顯示，在日本，有超過40%的企業沒有計劃利用這項尖端技術。

《路透》委託日經研究公司進行調查，在7月3日至12日期間向506家日本企業提出了一系列問題，約有250家企業以匿名方式做出了回應。

調查數據顯示，有約24%的受訪企業已在業務中引入AI技術；35%的受訪企業表示正在計劃這樣做，而有高達41%的受訪企業稱沒有想利用AI技術的計劃。該數據說明了，日本企業對技術創新的接受程度不同。，

而當被問及企業引入AI技術的目的（允許回答多種答案），有60%的受訪企業表示他們正在努力解決勞動力短缺的問題；53%的受訪企業旨在削減勞動力成本；36%的受訪企業表示加速研發。

另外，調查報告也指出，企業引進AI技術面臨的障礙，分別有員工對可能的裁員感到焦慮、缺乏技術專業知識、大量資本支出以及對可靠性的擔憂等。

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