經濟頹靡不振 中國網友嘆進入「歷史垃圾時間」

隨著中國經濟持續低迷，「歷史的垃圾時間」一詞成為中國網友熱議的話題。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，在就業、收入等前景悲觀情緒擴散下，「歷史的垃圾時間」一詞成為中國網友熱議的話題，隨著相關討論不斷蔓延，也引起中國官媒的關注。

綜合媒體報導，「垃圾時間（Garbage time）」最早指的是籃球等運動賽事中，雙方的分數差距過大，比賽結果幾乎沒有懸念難以翻盤時，剩餘的比賽時間就稱為「垃圾時間」，近期則被中國網友用來形容經濟的頹勢。

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中國近期發佈的經濟數據動搖了市場信心，今年Q2經濟成長率為4.7％，低於經濟學家預期的5.1％，凸顯出房地產危機和消費支出停滯的拖累。北京週三（17日）公佈6月整體失業率為5％，其中16-24歲年輕人的失業率，從5月的14.2％降至13.2％、25-29歲失業率則為6.4％，但《法新社》指出，這無法完全反映經濟狀況，因為數據不包含農村地區數百萬農民工，而這些族群特別容易受到經濟放緩的衝擊。

中國共產黨高層將在週四（18日）結束三中全會閉門會議，預計將詳細闡述北京未來幾年的經濟戰略。《中國日報》週三在頭版報導中指出，這次三中全會的目標之一是重振人們對於中國「長期經濟軌跡」的信心。然而過去1個月內，「垃圾時間」一詞開始頻繁出現在社群網路平台上，引起中國當局的關注，官媒、評論員紛紛譴責，試圖阻止任何有關中國經濟下滑後將進一步衰退的發言，反倒助長了「垃圾時間」的說法。

《北京日報》上週刊登的社論怒批垃圾時間一詞是「偽學術、炒概念，對國家發展長吁短嘆、陰陽怪氣，無奈無望，否定和看衰今日中國的一切」。中國人民大學教授、《環球時報》前專欄作家王文則在本（7）月稍早指出，相較於中國年輕人先前流行的「躺平文化」，垃圾時間的想法「更危險」，因為他隱含著絕望的訊息。

從6月以來，垃圾時間的話題在網路討論中大幅增加，包括微博等平台都可以看到一些民眾有共鳴，1名人士表示，有相當多的人開始覺得，只要他們無法改變任何事情，這就是歷史的垃圾時間。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）彙整史丹佛大學（Stanford University）教授羅斯高（Scott Rozelle）等人收集的調查數據發現，還有其他跡象表明，中國的集體信心受到了影響。

羅斯高調查顯示，中國受訪者比20年前來得更為悲觀，更有可能將決定一個人貧富背後的原因，歸咎於結構性因素，並且不太相信努力工作會有回報。2004年的調查顯示，62％的受訪者同意「努力會有回報」，到了2023年的調查，這一佔比暴跌至28％。

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