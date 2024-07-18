外媒爆Google、微軟向中企提供輝達晶片 協助規避禁令

《The Information》報導指出，Google和微軟正透過中國境外資料中心，協助中企取用輝達AI晶片。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《The Information》週三（17日）報導指出，Google和微軟（Microsoft）的雲端部門正在藉由在中國境外提供資料中心服務，為中國公司提供輝達（NVIDIA）的AI晶片。

由於新興產業引發了安全疑慮，拜登政府已採取措施阻止中企使用美國的人工智慧技術，其中也包括先進半導體。出口管制禁止中企購買輝達先進AI晶片，但中企仍可以透過Google、微軟等跨國企業在中國境外的資料中心租用輝達支援的伺服器，藉此使用其中一些晶片，這樣的情況顯示出美國出口規範的漏洞。

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今年1月接受《路透》訪問時曾表示，華府已提議要求雲端公司確定外國實體是否正在透過美國的資料中心來訓練AI模型。

根據《The Information》報導，微軟1名了解相關服務的員工，以及1名直接參與銷售的人員指出，透過中國境外的資料中心，向中國客戶提供伺服器租賃服務，包括搭載輝達A100和H100晶片的伺服器服務。

另名知情人士則稱，Google允許中國客戶使用位於中國境外的的伺服器，並有信心相關產品符合美國出口管制。

針對報導，微軟、Google母公司Alphabet、輝達和美國商務部皆未回應。

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