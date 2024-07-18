台灣半導體很重要！外媒：出事恐讓全球經濟崩潰

《巴隆周刊》示警，如果台灣的安全局勢大幅度惡化，不單只是半導體、晶片，全球經濟都可能崩潰。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）在槍擊前受訪指出，台灣搶走美國所有晶片生意，台灣應該向美國支付防禦費，一席話引發熱議。不過《巴隆周刊》示警，台灣生產全球約90%最先進晶片，如果台灣的安全局勢大幅度惡化，不單只是半導體、晶片，全球經濟都可能崩潰。

美國前總統川普槍擊前接受《彭博商業週刊》專訪時提到，「台灣搶走百分之百的晶片生意，美國宛如保險公司，台灣什麼都沒有給我們」，針對是否防衛台灣，還聲稱「台灣應該要付（軍）費」。

請繼續往下閱讀...

《巴隆周刊》報導指出，中國政府將台灣視為其主權下的一個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分。 而川普此言論一齣，中國領導層可能會解讀成「美國不會支持台灣」，從而降低對台灣入侵或封鎖的威懾水平。

在川普發表言論後，週三晶片股基本上都下跌，台積電ADR更是下跌8%。同時，輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、AMD（超微）都下跌逾6%。

報導指出，投資人普遍關注台灣半導體風險，但現實是，若台灣垮台，對每個產業來說，後果相當可怕。去年10月英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）曾表示，中國對台灣的封鎖，即使僅是幾週，都有可能讓全球經濟陷入停滯。

台灣生產全球約90%最先進晶片，包括手機內部處理器、AI GPU、PC等，都是台積電在台灣製造的，台積電生產的其他晶片更是家用電器、汽車、資料中心伺服器、國防系統所需。

若台灣發生軍事衝突問題，台積電可能會關閉所有的工廠，而若美國無法獲得台灣的晶片製造，消費者將難以購買道及其他現代生活所需的產品。而如果沒有零件的更換，公司的電腦就會故障。

即使美國於2022年通過的《晶片法案》，正在幫助將部分晶片製造帶回美國，試圖為失去台灣晶片做好準備，但正在開發的項目過少，根本無法彌補台灣的產能。

商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo） 於今年3月表示，到2030年，美國將在先進晶片製造領域占全球20%的市占，而目前的份額幾乎為零。不過該目標可能是最好的情況，即便如此，其餘80%的產能仍將面臨風險。

《巴隆週刊》指出，我們無法知道川普的最新言論，只是「嗆聲」還是未來政策的框架。但冒著全面蕭條的風險，無論機率有多小，都是每個高階主管、每個投資者和每個美國人現在都需要考慮的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法