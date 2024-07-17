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開通韓國免稅店支付遭質疑 LINE Pay這麼說

2024/07/17 21:58

LINE Pay開通韓國免稅店支付遭質疑，LINE Pay表示，該公司在韓國的跨境服務，僅提供「資料處理服務」的資訊平台串接，未涉及「第三方支付服務」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）為搶攻跨境支付商機，本月初宣布韓國首站「新羅免稅店」正式開通，卻遭質疑是否合法？對此，LINE Pay表示，該公司在韓國的跨境服務，僅提供「資料處理服務」的資訊平台串接，未涉及「第三方支付服務」。

LINE Pay看準韓國已是近年台灣人熱門旅遊目的地之一，因此將跨境支付首站選擇拓展韓國市場，LINE Pay採取選擇當地產業龍頭，直接簽約、合作串接、簽訂獨家行銷合作，讓台灣LINE Pay用戶可至當地直接使用LINE Pay支付。

對於遭外界質疑LINE Pay的跨境服務是否合法，LINE Pay回應指出，該公司的營業項目中，包含「資料處理服務」、「電子資訊供應服務」及「第三方支付服務」等。在本次跨境服務中，LINE Pay提供「資料處理服務」的資訊平台串接服務，並未涉及「第三方支付服務」。

發卡行也解釋，此次LINE Pay與韓國新羅免稅店簽訂獨家行銷合作，民眾將國銀信用卡綁進LINE Pay並到韓國消費，雖然是跨境交易，但對發卡行而言，也就是持卡人在韓國進行了一筆刷卡交易，只不過持卡人不用掏出信用卡，而是打開LINE Pay的APP支付。

至於消費後的清算，還是由台灣的發卡行與當地新羅免稅店的收單行來執行，清算流程與國人持信用卡至韓國消費相同，LINE Pay僅是消費者與韓國店家間的「橋樑」角色。

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