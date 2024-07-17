南鐵專案照顧住宅行情翻倍 餘屋標售底價最高每坪逾33萬元

南鐵專案照顧住宅鄰近台鐵南台南車站預定。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市東區房地產站上「3字頭」起跳！最新一波南鐵專案照顧住宅餘屋官方標售，其中1戶最高底價1534.9萬元，平均每坪逾33萬元。若以當初成本價購屋每坪約10.5萬元，等於現在市場行情至少翻3倍。

南鐵專案照顧住宅餘屋標售，其中1戶最高底價平均每坪逾33萬元。（記者洪瑞琴攝）

為配合市區鐵路地下化工程，南市府首創專案提供受影響拆遷戶安居的專案照顧住宅，共計366戶，於2018年完工。經拆遷戶登記選擇入住後，全新餘屋則逐批公開標售。

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南鐵專案照顧住宅餘屋標售清冊。（擷自南市都發局官網）

最新1波標售3戶，房型為2至3房，皆附有1個平面車位；其中1戶底價1534萬9383元最高，建坪45.96坪，平均每坪33.39萬元，若加上車位150萬元，總價超過1684萬元。

專案照顧住宅為了照顧拆遷戶，提供優惠成本價選購，不同樓層、區位有不同價格， 不過商業店鋪平均售價不可超過每坪17萬元，樓層住宅則不超過每坪10.5萬元，以當時周遭房地產每坪就有20幾萬元市場行情，幾乎已經對折優惠價，時隔6年後，房產價值更是翻倍！

台南市都發局表示，餘屋標售尚有13戶店鋪，但有8戶出租中，剩下5戶未來也會標售。

都發局表示，專案照顧宅位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處的東側，台鐵南台南車站預定地對面，不僅交通路網便捷，基地亦鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，居住條件良好。

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