美國擬8月公佈新規提議，可能限制中國聯網車軟體。圖為美中角力示意圖。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國商務部預計8月提出有關聯網車的規範提議，預期將對一些中國和其他被視為對手國家所製造的部份軟體祭出限制措施。

《路透》16日報導，美國商務部主管工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）在科羅拉多州舉行的一場論壇上指出，「我們正在考慮針對一些零件和軟體，而非全車，汽車關鍵驅動元件和管理這些元件和週邊數據的軟體，必須由盟邦製造」。

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美國拜登政府2月針對中國製造的聯網車是否構成國安威脅，進行調查後，商務部長蕾蒙多（Gina Raimondo）5月曾表示，基於國安考量，商務部打算於今年秋季提出有關中國國聯網車的規範，並指拜登政府可能會採取「極端行動」，禁止中國聯網車、或者對其實施限制。當時她說：「如果路上有幾百萬輛車，然後車上的軟體失去作用，你可以想像，理論上最具災難性後果的情況」。

聯網車配備車載整合網路硬體，使其能夠接入網路，與車內、外設備共享數據。艾斯特維茲16日的談話，是迄今有關拜登政府對中國聯網車的最明確說法。

他說，這類聯網車的威脅「非常嚴重」，因為無論是電動車還是使用內燃引擎燃油車，都可能會進行軟體更新，「車上配備很多軟體、拍很多照片，有駕駛系統、可連上你的手機，知道你打電話給誰、知道你去哪，知道關於你的一切事情」。

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