川普中彈當選機率高 工商界示警：美國興起保護主義提高關稅

工商協進會理事長吳東亮（左）與宏碁執行長陳俊聖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國前總統川普談及是否保衛台灣時表示，台灣從美國取走100%的晶片產業，卻沒有反饋美國，應付給美國軍費。對此，工商界也發表看法，指出各國遭槍擊的候選人往往都會當選，川普若當選，上任後很有可能再興起保護主義、提高關稅，也會影響到全球經濟情勢並牽動兩岸關係，是台灣必須密切關注的面向。

川普接受《彭博商業周刊》專訪，台灣時間是今天清晨5點刊出，訪談中被問及是否會保衛台灣對抗中國時，川普回應，他非常了解、尊敬台灣人民，但「他們確實拿走了我們大約100%的晶片業務」，「台灣沒有給我們任何東西」，他更說「台灣應該付給我們軍費」。

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工商企業界隨後也各自發表看法，工商協進會理事長吳東亮昨分析，若川普當選上台，台灣要關注保護主義再次興起，必須謹慎因應，一旦掀起關稅大戰，美國提高關稅恐加劇通膨，也會牽動到全球降息時程是否會往後延，進而影響全球經濟狀況。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖則表示，無論是台灣或美國製造的晶片，宏碁基於公司需求都會進行採購。

三三會理事長林伯豐受訪時則表示，國內晶片產業發展得已有現在的成績，是過去政府與民間企業公同努力的成果，人才也有美國與日本的培養，但最關鍵的因素仍是政策支持、產業韌性、人才資源，以及企業在晶片的研發、製造、品質與成本控制上取得良好成效，「不是外國政府可邀功」。

林伯豐也表示，台積電是晶片界翹楚，在全世界佔據舉足輕重的地位，也不諱言各國遭槍擊的總統候選人往往都會當選，提醒政府須密切注意美國大選對台灣的影響，以及牽動兩岸關係的程度。

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