拜登川普投2顆震撼彈 台積電ASML輝達撲倒、市場焦慮

美國前總統川普就台灣及其半導體產業發表具爭議的言論，讓台積電股價重跌。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選紛紛擾擾，拜登和川普兩位參選人丟出兩顆震撼彈，將全球科技股搞得烏煙瘴氣，加深地緣政治風險，全球半導體市場正經歷劇烈動盪，今天ASML、輝達、台積電等主要廠商股價都大幅下跌。

拜登表示，美國出口限制將進一步收緊，前總統川普稱台灣應對美國國防進行補償，因為台灣佔據美國約100%的半導體業務，兩人的言論不僅加劇經濟低迷氣氛，也重創科技大咖的股價。

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根據彭博報導，拜登政府正考慮對向中國出口關鍵晶片製造設備的公司進行更嚴厲打擊。潛在的政策轉變旨在利用外國直接產品規則（FDPR）來遏制中國的技術進步，該規則允許美國控制採用美國技術的外國製造的產品，影響了非美國公司對市場焦慮。

先進晶片製造設備的主要供應商ASML儘管公佈的第2季收益優於預期，但在荷蘭上市的股票早盤下跌6.5%。值得注意的是，ASML在第2季有49%的銷售來自中國，這凸顯美國更嚴格的出口管制帶來的潛在風險。

在日本，半導體產業的另一家主要企業東京電子的股價收盤下跌近7.5%。

此外，川普就台灣及其半導體產業發表具爭議的言論，這使得情況變得更加複雜。川普在接受《彭博商業周刊》採訪時建議台灣應對美國的國防進行補償，聲稱台灣佔據美國約100%的半導體業務。

這些言論讓人對美國保衛台灣的承諾產生懷疑，特別是如果川普重返總統寶座的話。台灣是全球最大、最先進的合約晶片製造商台積電的所在地，在全球半導體供應鏈中發揮著至關重要的作用。川普發表上述言論後，台積電在台灣上市的股價週三下跌2.4%。

川普激烈的言論帶來地緣政治不確定性，正引起市場的極大不安，特別是對美台關係的穩定性。

追蹤主要半導體公司業績的VanEck Semiconductor ETF在盤前交易中下跌約2.7%。該產業的龍頭企業輝達股價在開盤前下跌了近4%；競爭對手超微下跌3.5%，高通和安謀（Arm）均下跌約4%；應用材料（Applied Materials）等其他美國上市公司也經歷盤前下跌，這些市場走勢反映了更廣泛的謹慎和不確定情緒。

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