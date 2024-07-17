統一併購Yahoo獲准 將掌Yahoo電商營運主導權

Yahoo與統一集團宣布合資，共創台灣電商新局。（美聯社資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布通過統一併購Yahoo案。Yahoo隨後宣布，將於今年稍晚完成與統一集團的合資，在統一已投資Yahoo台灣電商業務2500萬美元可轉換公司債的基礎上，進一步深化合作，未來統一集團和Yahoo將分別持有Yahoo台灣電商業務80%與20%股份，統一也將主導合資公司營運，整起交易包含後續的1億美元營運投資。

公平會今日於結合案通過的新聞稿中直白指出，近年Yahoo電商事業明顯逐年衰退，電商產業人士也多稱，近年台灣電商市場在境外電商蝦皮、酷澎，以及本土電商momo、PChome廝殺下，競爭越顯白熱化，Yahoo電商事業競爭力持續被削弱、營運走向下坡，出售傳聞也不斷，明顯是急需活水，而統一旗下的博客來等電商事業體市佔率也不高，因此順利讓公平會點頭。

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而Yahoo今日則指出，過去20多年在台灣以拍賣、購物中心等營運模式提供服務。Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂指出，很高興與統一集團在既有的投資關係下進一步達成合資意向，藉由Yahoo豐沛的人才、有價值的數據洞察及數位營運經驗，以及統一在生活品牌上的全方位消費體驗，擴大在市場的影響力。

黃吉樂指出，未來，Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電商品牌，在既有營運管理團隊帶領下，持續強化網購平台競爭力，為消費者提供更優質的商品與服務，並在競爭日益激烈的電商產業中拓展更多成長動能與機會。

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