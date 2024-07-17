「AI教母」李飛飛4個月創立300億元公司 年少餐廳打工、做過清潔工

史丹佛大學人工智慧領導者李飛飛（Fei-​Fei Li）在短短4個月內建立一家價值十億美元的新創公司。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，史丹佛大學人工智慧領導者李飛飛（Fei-​Fei Li）在短短4個月內悄悄建立了一家價值十億美元的新創公司，加入科技業商業化的激烈競爭。

據3名知情人士透露，被稱為「人工智慧教母」（godmother of AI）的電腦科學家李飛飛於4月創建了一家名為「世界實驗室」（World Labs）的公司。兩位知情人士透露，這家新創公司已經籌集兩輪資金，從安德森·霍洛維茨 （Andreessen Horowitz） 和人工智慧基金 Radical Ventures等頂級科技投資者獲得超過10億美元資金（台幣325億元）。另據一位知情人士透露，World Labs在最新一輪融資中又籌集了約1億美元。

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World Labs是OpenAI於2022年11月發布ChatGPT聊天機器人後，最新一家獲得巨額投資的人工智慧新創公司，這引發了投資者對生成式人工智慧的興趣激增。

李飛飛在史丹佛大學休假期間創辦了世界實驗室，並共同領導加州大學以人為中心的人工智慧研究所，該研究所於2019年成立，旨在利用新興技術改善人類狀況。她的公司將嘗試透過開發類似人類的視覺資料處理來創建人工智慧中的「空間智慧」。今年4月，李在溫哥華發表演講，描述機器理解和導航三維空間的潛力。

李透過開發ImageNet在人工智慧領域嶄露頭角，ImageNet 是一個大型影像資料集，推助電腦視覺技術識別物件。李於2017年至2018年在Google雲端領導人工智慧，並於2020年至2022年擔任Twitter董事會董事，並且是白宮人工智慧工作小組的顧問。

根據維基百科資料，李飛飛1976年出生於中國北京，在四川成都長大，12歲時，父親遠赴美國。15歲隨母親一起赴美國紐澤西州帕西帕尼-特洛伊山，與父親團聚並移民定居。剛到美國的最初兩年，因為家庭生活拮据，她曾到餐館打工，做過家庭清潔工。

PitchBook數據顯示，光是過去3個月，投資人就向美國人工智慧新創公司注入了超過270億美元，約佔該期間所有啟動資金的一半。

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