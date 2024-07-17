宏碁董事長陳俊聖：企業跨界祕訣就是子公司IPO

宏碁董事長陳俊聖分享企業永續與跨界經營的經驗與策略。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）董事長陳俊聖今日出席工商協進會公亮紀念講座，發表專題演講，分享企業永續與跨界經營，陳俊聖指出，企業跨界秘訣就是子公司「IPO」，以往宏碁最高峰時曾有11家上市公司，但到2014年僅剩1家，現在宏碁小虎隊又有13家上市櫃公司，新事業佔集團營收已有三成，獲利更達一半，透過IPO公司建立多重受風面，等趨勢來時，就能乘風而起。

陳俊聖表示，公司若要永續經營和跨界，不是看風向，不是因為AI夯，就去做AI，現有業務就是孵化器，從而掌握供應鏈和客戶，才能進行跨界，跨界最大的祕訣就是「IPO」，宏碁集團已有13家上市櫃公司，產業從電腦和電腦周邊，跨入生活品牌，同時不斷留意「微趨勢」，尋找新的商機。

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陳俊聖指出，最近就在研究是否切入氫能相關市場，台灣在氫能製程技術具有強項優勢，氫能不會造成汙染問題，主要是當中的成本問題，目前已有數家合作夥伴洽談中，希望今年有進展，會從電價較高的國外市場開始。

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