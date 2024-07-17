美宣布補助環球晶130億元 提高晶圓產量

美國商務部週三（17日）表示，計劃向台灣環球晶圓公司提供高達4億美元的政府補助，以大幅增加矽晶圓產量。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，美國商務部週三（17日）表示，計劃向台灣環球晶圓公司提供高達4億美元（台幣130億元）的政府補助，以大幅增加矽晶圓產量。

美國商務部表示，德州和密蘇里州計畫的資金將在美國首次生產用於先進半導體的12吋晶圓，並擴大絕緣體上矽晶圓的生產。計畫中的補貼將支持環球晶在這兩個州計劃投資40億美元，用於建造新的晶圓製造設施，並創造1700個建築工作和880個製造工作。

請繼續往下閱讀...

商務部長吉娜·雷蒙多 （Gina Raimondo） 表示，環球晶圓將通過提供作為先進晶片支柱的矽晶圓提供國內來源，在支持美國半導體供應鏈方面發揮至關重要的作用。目前，環球晶圓等五家主要公司控制全球12吋矽晶片製造市場80%以上的占比，其中90%左右的矽片被產於東亞。

根據計畫補貼，環球晶圓計劃在德州謝爾曼（Sherman）建造和擴建工廠，生產用於製造尖端、成熟製程和記憶體晶片的晶圓，並在密蘇里州聖彼德（St. Peters）建造和擴建工廠，生產用於國防的晶圓和航太晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法