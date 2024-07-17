金融時報：台灣是「富裕之島」擴大AI財富效應成首要

AI熱潮使台灣成富裕之島。（取自網路）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，人工智慧（AI）熱潮使台灣成為「富裕之島」（Island of riches），而科技業帶動的財富效應正擴大，推動各行業薪資上漲，儘管如此，流入房地產的資金驅動房價高漲，使薪水增速追趕不上，台灣官員企盼財富加劇擴散，而AI盛景則是該願景的希望所在。

報導說，近日廣達年輕工程師Peter斥資2000萬台幣，簽約買下桃園1間120平方公尺的公寓，這是他第2間公寓，他說，「這是最好的投資之道，未來幾年我的所得將更快速成長，許多人也一樣，所以房價將上漲」。

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全球最大筆電代工廠廣達受惠於全球AI熱潮，該公司也生產處理大型語言模型數據所需的高端伺服器，其股價與利潤飆漲，創辦人兼董事長林百里成為台灣首富，而像Peter這樣的基層員工今年可以同享39億台幣獎金，較去年獎金增加30%。

廣達只是鞏固台灣作為全球科技財富創造中心的企業之一。瑞銀近期預測，至2028年，台灣百萬富豪將比現在增加47%，增幅獨步全球其他國家。

投資人、經濟學家與人力資源專家表示，台灣半導體業榮景造就的利益不僅受惠大型科技企業的高階主管與工程師，也擴散至更廣泛的社會群體。復華投信董事長杜俊雄說，「財富效應正擴大，新群體與年輕人才皆獲益」。

台灣科技產業的巨頭，也是財富創造主要驅力之一的台積電目前是亞洲市值最大企業，但台灣有數百家其他公司主導AI供應鏈，這些公司也是AI榮景的一部分。

這股財富浪潮正提振所得長期落後科技業的台灣其他產業，復華投信董事長杜俊雄說，「人們將節節升高的所得投入房地產，房地產市場大幅成長反過來也有利於其他產業」。數據顯示，一些建材與營建公司去年是上市企業中，非高級主管薪資漲幅最大公司之一。

除了AI榮景，隨著台灣人口萎縮，各行業越來越短缺的人力也引發薪資大幅增長，包括低薪凍漲多年的基層服務業。104人力銀行數據顯示，今年飯店與餐飲業薪資上揚5.5%，超越各行業平均增幅、並創至少10年來最大漲幅。

根據台灣證交所數據，去年上市旅遊與住宿餐飲公司平均薪資上升13.6%，使相關產業的薪資增長從4年前的第27名上升至逾30個產業之首。貿易與消費產品業去年薪資增長排名第4，從4年前的第23名躍升。

該文說，然而財富效應仍有限，台灣社會許多人未能受惠。高科技員工流入房市的資金也驅動房價上漲，使其他產業的年輕勞工即使薪水上揚也望塵莫及，台灣內政部資料顯示，目前房價相當於近10年平均薪資，從4年前的8.6年上升。

台灣一些官員希望財富進一步擴散，1名內閣官員說，「至少我們看到一些改變，而AI熱潮是財富擴散的最大希望」。

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