6廠房不敷使用 昆兆益精密獲18％獎勵容積

昆兆益公司申請工業區廠房立體化方案，經發局現地查核。（經發局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市太平區企業昆兆益精密工業股份有限公司，原有6座廠房不敷使用，規劃新建約4000坪廠房作為生產總部，並透過工業區廠房立體化方案申請，獲得18%獎勵容積，中市經發局表示在上周（10）日辦理現地查核完成，昆兆益未來將於新設廠房投入智慧化自動產線以增進生產效率，可提供在地41個就業機會及創造逾3億元產值，為台中市首家完工啟用的「工業區更新立體化」廠商。

經發局表示，昆兆益公司於1999年成立，由董事長吳忠賢白手起家，致力改善製程、提高效率，在公司草創時期兼任業務、繪圖設計、現場製造兼司機送貨，現公司主要從事金屬及板金產品加工，並提供客製化服務，客戶遍及半導體、自動化及精密機械、醫療手術器械、再生能源及電力、汽車及軌道運輸、食品設備等產業。

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經發局指出，昆兆益原有6個廠房分散於太平區各地，現有廠區已不敷使用，新廠以位於太平區都市計畫乙種工業區規劃作為生產總部，向市府申請工業區廠房立體化方案，廠房興建費用及購置機器設備的新增投資額5.17億元，取得獎勵容積15%、設置屋頂型太陽能發電設施（設置面積990.97平方公尺、約占屋頂面積52%、2個國際標準籃球場），取得能源管理奬勵容積3%，共獲得18%獎勵容積，再增建廠房1層，增加3393.31平方公尺樓地板面積。

經發局表示，為緩解工業用地不足問題，市府於109年公告「工業區更新立體化發展方案」，擬新設廠或擴廠於台中市都市計畫範圍內乙種工業區、非都市土地整體開發的工業園區廠商都可提出申請，截至今年6月底，經濟部受理7件、市府受理6件，合計13件，累計審查通過件數為台中工業區6件、大里工業區1件、仁化工業區1件及都市計畫乙種工業區2件。

經發局指出，鼓勵民間投資，歡迎廠商申請工業區立體化，藉由容積獎勵方式強化產業用地使用效能；容積獎勵項目包括「新增投資」、「能源管理」、「捐贈產業空間或繳納回饋金」三項。

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