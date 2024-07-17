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小確幸！342萬戶7月底退稅 注意退稅憑單兌領期限

2024/07/17 16:29

財政部台北國稅局表示，各地區國稅局將於7月31日辦理2023年度綜所稅第1批退稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，各地區國稅局將於7月31日同步辦理2023年度綜所稅結算申報第1批退稅作業，全國退稅件數達342萬餘件、退稅金額558億餘元，再創歷年新高，分別較2022度增加9萬餘件及2億餘元。

台北國稅局說明，本批次退稅案件包括：採網路申報的退稅案件；符合稅額試算並以線上或電話語音確認的退稅案件；以及符合稅額試算並於5月10日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件。

台北國稅局表示，納稅人選擇「直撥退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於7月31日當日即可直接撥入指定存款帳戶；但該局本批退稅案件仍有1.37%未採用直撥退稅方式，將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限9月30日前儘速兌領。

其中，退稅憑單金額未達5000元者，可攜帶身分證、印章及退稅憑單向憑單所列台灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5000元未滿2萬元者，則須利用金融機構或郵局的存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達2萬元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

台北國稅局呼籲，建議納稅人5月辦理綜所稅結算申報時，選擇「直撥退稅」，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，並可免去往返金融機構的時間。另，國稅局不會用電話及ATM轉帳退稅，民眾若有任何退稅問題，請撥打免費服務電話「0800-000321」或向戶籍所在地國稅局分局或稽徵所洽詢。

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