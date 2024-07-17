對抗網路盜刷，聯卡中心擬建立台版信用卡詐欺偵測模型。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為對抗網路盜刷詐騙，進一步提升支付安全，聯合信用卡中心規劃建立「台版」信用卡詐欺偵測模型。聯卡中心表示，該模型是在既有「交易風險警示及控管系統」基礎，收集全臺灣信用卡交易及詐欺資料，規劃利用巨量資料建立信用卡詐欺偵測模型，透過歷史數據，分析信用卡交易態樣及個人消費行為。

為應各類信用卡相關詐騙態樣，有效阻絕詐騙交易發生、降低民眾遭詐騙所衍生信用卡盜刷損失，銀行公會日前召集信用卡機構及聯卡中心，研商強化信用卡網路交易身分驗證機制，決議由聯卡中心作為信用卡機構的溝通橋梁，建立「電子化緊急通報平台」，建置即時通報系統，以發揮即時阻詐的效果。

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此外，聯卡中心今年度已規劃將在既有的基礎「交易風險警示及控管系統」上，結合大數據分析，收集全臺灣信用卡交易詐欺資料，規劃利用巨量資料，建立信用卡詐欺偵測模型。

目前各發卡行除了使用國際信用卡組織提供的詐欺偵測模型，也依循各自持卡人的交易數據，建構自身的詐欺偵測模型。

聯卡中心指出，「台版」模型建置後，將透過歷史數據，分析信用卡交易態樣及個人消費行為，當持卡人進行信用卡交易時，AI模型會依據持卡人過去的交易行為，例如消費頻率、金額、消費類別等百項變數進行評分，提供每筆授權交易近乎「即時」的風險預測值，藉此評估交易風險，分數值越高，偽冒交易的機率越大。

面對愈來愈猖獗的交易詐騙，特別是透過各式假消息、釣魚簡訊及仿真網頁廣告所附連結網址，誘使民眾點選騙取信用卡資訊後進行盜刷，聯卡中心認為，不僅被騙取信用卡資訊的民眾遭受財物損失，需要花費時間與精力與發卡機構解決爭議帳款問題；信用卡機構也投入大量的時間與成本，處理詐騙衍生的交易糾紛，且面臨客戶流失風險，可說是「雙輸」的局面。

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