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童子賢：國力即算力 沒錢無法打造AI大模型

2024/07/17 16:00

和碩董事長童子賢今天出席2024創新論壇，探討智慧驅動、點亮永續之島。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席2024創新論壇，探討智慧驅動、點亮永續之島，童認為，先前「算力即國力」的論調在龐大的AI基礎設施建置需求之後，可以倒過來變成「國力即算力」，倘若國家預算不足，無法支應動輒數億、數十億美元的高效能運算資料中心經費。

童子賢表示，大語言模型相當昂貴，ChatGPT-4的「預訓練（Pre-training）」階段就耗資7800萬美元，谷歌（Google）開發的AI自然語言模型金額更加高昂，且AI伺服器機櫃也是動輒數千萬至數億美元，皆彰顯了AI的運算能力需要強大的國力作為後盾。

童子賢重申，AI正在經歷如同「網路（internet）」剛被發明出來的萌芽期，產品、平台與服務皆尚在摸索階段，可以說是「AI的大航海時代」，在2007年時，蘋果（Apple）推出了語音助理「Siri」，已經充當麥哲倫、哥倫布的先鋒角色，如今的自然語言人工智慧，除了運算能力強，使用上也更加具備親和力。

童子賢提到，2023年全球在生成式AI投入230億美元，受惠於人工智慧，整個科技研究的速度將大幅提升，包括人類面臨的氣候變遷、醫療新藥、基因工程，在硬體設備導入神經處理器（NPU）之後，可以大幅提升人類社會的生產力，未來的AI創新應用，需要基礎架構搭配合理運用，否則新產品也只會曇花一現。

童子賢強調，發展AI道路上不可或缺的晶片，舉凡輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）供應商，都還是會繼續遵循摩爾定律，在人類史上第5次的工業革命中扮演重要角色，目前AI正呈現指數式的進步趨勢，且在持續進化的過程中較低成本，功能也較為彈性，「更接近一個非常厲害的人類」。

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