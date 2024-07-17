名師解盤》吳裕良：台積電法說前夕 市場觀望氣氛濃

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

台股今日（17日），收在23,769.82點，下跌227.43點（-0.95%），指數大幅度震盪，成交量未明顯增加，算是近期成交量萎縮的一天。晶圓代工龍頭即將來臨的法說會為市場帶來相當多的預測與停看聽的氣氛。

美股主要指數週二 （16 日） 全數上揚。道瓊指數大幅度上漲近745 點，創一年來最佳單日表現，再創歷史新高紀錄，指數收在40,954或漲幅1.85%。標普也收在新高紀錄，另外羅素 2000 指數週二大漲超過3.5%，過去 5 個交易日中的表現明顯優於其他美國指數。羅素2000最大分類為工業類股的19%，最大兩檔個股分別是AI伺服器與比特幣代表股。

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台股盤中以子產業觀察以IC載板+8.9%表現最佳、房地產+4.0%次高。另外塑化上漲3.5%，生技也有2.5%的漲幅。7月24日即將到來的生技展似乎蓄勢待發，近期表現明顯，不可輕忽。但是近期持續走弱的貨櫃航運類股也必須注意。

另外值得注意的是經過籌法沉澱與股價下跌考驗的部分高價IC設計股，在基本面持續走升與評價面具有吸引力的情況下，出現股價明顯彈升。我們持續看好下半年高科技類股景氣旺季的訂單進駐，預計推升營收與獲利的成長。

晶圓代工龍頭與半導體供應鏈加上AI仍是下半年市場的主軸。生技展也將是7月盤面重要的投資焦點，也是台股具有國際競爭力的一環，也建議正面關注。

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