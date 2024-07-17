台電缺工要移工 勞長何佩珊：正與經濟部討論中

勞動部長何佩珊今日接受２網路新聞平台直播專訪，說明台電缺工的解方（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕經濟部長郭智輝上周在立法院公開表示，為了解決台電第一線維修人力吃緊問題，規劃引進外籍移工，震驚各界。對此，勞動部長何佩珊今日證實，後續已與郭智輝討論，2部會也已建立工作對口討論，但何佩珊也坦言，「過去從未聽聞台電缺工」。

勞動部長何佩珊今日堪稱是「最紅」閣員，Yahoo TV、CNEWS２網路新聞平台，同時在中午12時，直播專訪何佩珊，討論的議題不脫勞保改革、各行業缺工、引進印度移工、最低工資等面向。

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針對上周經濟部長何智輝拋出「台電缺工」的議題，何佩珊先是對何智輝表達「肯定」。何佩珊表示，她在行政院副秘書長期間，從來沒有聽過台電有缺工的問題；因為台電耗資5000多億的「十年強韌電網計畫」，目前就可引進外勞，但僅侷限勞動「體力工」。

何佩珊表示，目前台電面臨的缺工問題，是屬於「中階技術人力」，這些移工除了技術、語文、證照等能力，還需要和台電同仁溝通，所以首選應從本國尋找，如果不夠再向海外尋求人才。

何佩珊坦言，台灣中階技術人才缺口相當大，除了少子化因素外，自教改以來，技職體系較被忽略，「這是整個社會文化的問題」，雖然政府努力要讓技職復興，但以往牽電線、電器裝配等，屬於高工電機科的專業，愈來愈少人要念，這也是目前勞動部要幫台電解決的問題。

何佩珊透露，目前全台約缺乏1000到2000名專業人力，勞動部有責任協助產業解決缺工問題。

對於台電的中階人力需求，何佩珊認為，台電必須要有耐性，因為不是短短半年可解決的問題，包括由勞動力發展署協助媒合，與本國技職學校合作「向下綁人」，找尋有意從事此工作的學生，進行產學合作。

不過，因為台電目前的缺工在於台電的承包商，這不是台電的缺，何佩珊坦言，國公營事業的承攬文化，其實在缺工年代，對攬才不容易，因為層層下包的結果，能提供的勞動條件相對較差，吸引到的人才就比較難，這也是勞動部目前與經濟部討論的重點。

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