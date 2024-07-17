宜蘭爭取輝達研發中心 經評估符合宜科園區產業引進原則

竹科管理局表示，輝達建置研發中心案，經評估符合宜蘭科學園區產業引進原則。圖為宜科園區現況。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭爭取輝達設置研發中心，最近獲得重大進展；新竹科學園區管理局函覆宜蘭縣政府稱，輝達建置研發中心案，經評估符合宜蘭科學園區產業引進原則。縣議員陳文昌希望縣府能有進一步動作，全力爭取。縣府表示，竹科管理局的公文，確定輝達要來設研發中心是沒有問題的，縣府會主動找機會跟輝達連繫，說明宜蘭不管是地理位置、交通與環境，都非常適合研發中心的設置。

輝達執行長黃仁勳五月間訪台掀起旋風，他並透露希望在台北附近設置研發中心，各縣市無不全力爭取。民進黨宜蘭縣議會黨團提案，提出5大理由建請輝達研發中心設置宜蘭，並希望縣府全力爭取。其理由包括：一、黃仁勳希望輝達研發中心靠近台北附近。

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二、宜蘭具有地理地緣優勢，雪山隧道交通方便，環境及空氣品質優良，是首選的宜居城市，適合研發人才來此工作並居住。

三、國道五號及未來高鐵通車，拉近宜蘭與台北距離，宜蘭可連結為台北都會區的一環，交通便利。

四、竹科宜蘭園區2004年創立時即展望成為一個研發基地，目前腹地尚有20公頃土地可供使用。

五、宜蘭大學城南基地26公頃土地，可進一步與輝達公司產學合作，培養在地科技人才，發展經濟。

縣府依據民進黨團提案，發函竹科管理局優先評估輝達研發中心設置宜蘭的可行性。竹科管理局近期回函稱，宜蘭科學園區以數位創意、通訊知識服務、研發產業、精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件材料系統等新興產業為發展主軸並開放量產，以因應產業用地需求及未來軟硬整合、智慧應用之發展趨勢，輝達公司建置研發中心案經評估符合宜蘭科學園區產業引進之原則。

竹科管理局說，宜蘭科學園區提供廠商一站式服務，打造完善生產環境，經由中央跨部會合作，穩定供給水、電等相關資源，並透過興建標準廠房、便利生活機能等友善人才措施，吸引廠商進駐投資。

科管局強調，該局對於廠商有意進駐宜蘭科學園區樂觀其成，並全力協助辦理進駐事宜，將持續與縣府及相關部會合作，引進特色產業並實現區域均衡發展。

副縣長林茂盛說，宜科是新竹科學園區管理局所轄，現在既然有白紙黑字公文，說輝達經評估符合宜科產業引進原則，可以確定輝達要來設研發中心是沒有問題的，縣府會主動找機會跟輝達連繫，跟他們說明宜蘭不管是地理位置，還有交通與好山好水的條件，是非常適合研發中心的設置，全力爭取設廠。

竹科管理局函覆縣府，輝達建置研發中心案，經評估符合宜蘭科學園區產業引進原則。（民眾提供）

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