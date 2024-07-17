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銅礦量吃緊衝擊加工費 2家中國銅冶煉廠將減產

2024/07/17 17:15

由於加工精煉費大幅下降，中國多家銅冶煉廠宣布減產。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來銅礦場供應與冶煉產能間不平衡，導致加工和精煉費用大幅下降，利潤壓低使中國又有兩家冶煉廠開始計畫於明年開始減產。

外媒報導，銅市場的供應不足將會加劇冶煉廠的原料供應緊張，不少中國冶煉廠被迫減產，主要因為加工和精煉費用大幅下降的影響，先前已多達19家中國公司同意減產，如今又有消息人士透露，中國湖北主要冶煉廠大冶有色金屬集團指出，預計明年將冶煉產量減少20%，現在已經開始實施較小規模的減產，使其精煉銅總產量已下降93萬噸；另一家規模較小的包頭華鼎公司今年也已經削減了冶煉量，同樣計劃明年將冶煉量減少40%。

據了解，加工精煉費是礦商付給冶煉廠加工與精煉其礦石的費用，是冶煉廠的主要收入來源，當礦石供應較為充裕或冶煉需求較低時，礦商為競爭冶煉產能，就會給付較高的加工精煉費；反之，當礦石供應減少或冶煉需求較高時，變成冶煉廠競爭礦源，加工精煉費就會下滑。

報導指出，多家冶煉廠陸續宣布減產，亦凸顯銅礦產量以及亞洲冶煉廠不斷擴張，導致加工和精煉費用大幅下降、原料短缺的困境，不過這兩家公司的減產，還無法評估會對市場帶來多大影響，因為近來業界認為，廢金屬生產或許能夠填補部分缺口，泡銅（copper blister）以及陽極銅（copper anode）等粗銅，有望成為代替原料。

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