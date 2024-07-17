真的沒錢了？中國地方政府追回民眾「失業金」

不少中國民眾反映，被官方要求退還已領取的失業金，其中深圳為大宗。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，各地領取失業金的人數不斷上升，近期根據媒體報導，不少中國民眾反映，近來申請失業金的審核門檻不僅趨嚴，甚至有人被官方要求退還已領取的失業金，其中深圳為大宗。

美國之音（VOA）報導，《南華早報》日前指出，深圳市官方最新數據顯示，今年第1季新增登記失業人數逾4萬人，創下歷史新高，不但較前1季上升15%，更較去年同期激增40%。

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深圳市人力資源與社會保障局公布，2023年全市領取失業金人數達21.15萬人，較2022年增35%。而在中國，領取失業金的先決條件是先登記失業，因此代表全深圳有資格領取失業金的人數也大增。

最近小紅書、微博等中國網路平台上，有不少網友分享，近來中國領取失業金的審核門檻變得很嚴格，甚至還被當地政府要求歸還失業金，其中以深圳網友為大宗。

小紅書用戶「不加班的大表姐」表示，深圳市人力資源與社會保障局官網最近陸續公布許多被追回失業保險金，或是變更失業保險待遇的名單。因此，失業金「發了的不等於穩了」，一旦大數據想查，被查到一樣會被要求退還。

《美國之音》查詢深圳市人力資源與社會保障局官網發現，2023年5月起，官網幾乎每天都會貼出「失業補助金待遇撤銷並追回決定書」的公告，追討對象多為2020至2022年間領取失業金的人，常見理由則包括在空殼公司掛名交社保，以及已重新就業。

微信公眾號「越女事務所」在「失業金變嚴了」1文指出，自2023年起，深圳陸續有民眾收到社保局發出的簡訊，要求歸還已發放的失業金。估計原因是失業保險基金帳面結餘「掉得太快」，有必要殺雞儆猴，不能再那麼慷慨。

深圳市人力資源與社會保障局統計，2021年全市領取失業金人數為12.52萬人，失業保險基金收入人民幣34.85億元，支出人民幣47.87億元，年底基金結餘仍有102.49億元。

2022年領取失業金人數增至15.66萬人，失業保險基金收入增至人民幣41.51億元，支出暴增至人民幣122.04億元，導致年底基金結餘僅剩21.29億元。到2023年，官方並未公布年底基金結餘，收支則約略平衡。

倫敦潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）資深中國經濟學家林浩波表示，2023年深圳是年度收入連兩年下調，不僅反映出該是經濟活力沒有以前強勁，也象徵政府稅收的減少。

他指出，若一線城市出現這樣的失業率上升，那意味著經濟活動已有一段時間表現不佳。一般來說，失業率是落後指標，反映大約6到12個月前的經濟狀況，所以當地經濟可能早就已經惡化了，估計深圳失業率還將略微上升。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊指出，深圳是中國科技重鎮，但在美中科技戰及脫鉤斷鍊的影響下，本來能為當地政府帶來豐厚稅收並創造龐大就業人口的外資逐漸移出，導致稅收減少，加上失業人口增加，失業保險基金就會越來越不夠用。

報導提到，由於登記失業率被中國官方視為敏感數字，導致官方可能出手「調控」失業數字，於是深圳先前也出現過登記失業後被要求取消登記，但仍可申辦失業金的現象。

網名「摩羯不是摩羯座」的深圳民眾在「越女事務所」公眾號直指，先前他前往社區（居委會）辦理失業登記，事後社區來電告知，如果只是為了申請失業金，「不用登記也可以申請的，我幫你取消了吧」。這一做法，即被認為是在「人為調整登記失業數據」。

劉孟俊認為，網民的案例可信度很高，反映了失業登記系統可能存在的操作不一致或數據調整問題。他說，中共是很注重面子工程的政黨，當外界關注可能感到難堪的數據時，官方就可能會出手調整，導致失業登記和失業金申請之間存在某種程度的落差，也代表有大量未登記的失業人口在領取失業金，進而沒有反映在官方失業數據中。

他再指，深圳2023年沒有公布失業基金年底結餘，就可能反映了官方對敏感數據的控制。

劉孟俊說，深圳是非常具有指標性的中國城市，連深圳都這樣，中國其他二、三線城市的經濟可想而知。

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