川普連任將衝擊歐經濟5.3兆元 ? 歐媒：「這國」首當其衝

經濟學家警告，川普若當選美國總統，對歐洲貿易將產生負面影響。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）若是重返白宮，恐對歐洲經濟造成至少1500億歐元（約新台幣5.3兆元）打擊。歐媒指出，川普的勝利可能導致歐元區經濟GDP下降1%，其中德國、義大利和芬蘭所受的影響最大，而「德國」將首當其衝。

經濟學家警告，川普若當選美國總統，將對歐洲貿易產生負面影響，國防支出也將增加，而美國寬鬆的財政政策對歐洲經濟的好處卻微乎其微，預計經濟活動僅成長0.1%。

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高盛表示，與法國等其他主要歐元區經濟體相比，德國的工業部門更容易受到貿易中斷的影響，而製造業活動在其經濟中的比重相對較高的義大利和芬蘭，也成為繼德國之後，影響最嚴重的國家。

根據歐盟統計局在今年2月發布的一項研究，2023年歐盟出口美國的商品金額，最高的3大出口國分別為，德國約1577億歐元（約新台幣5.6兆元）、義大利約673億歐元（約新台幣2.39兆元），愛爾蘭為516億歐元（約新台幣1.83兆元）。

報導指出，德國也保持最大的貿易順差，為858億歐元（約新台幣3.05兆元），其次是義大利約421億歐元（約新台幣1.49兆元）。

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