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Google試圖阻止微軟與歐盟和解協議 167億元白花了

2024/07/17 15:53

Google提供價值4.7億歐元的方案，試圖破壞微軟與歐盟的反壟斷和解協議。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google向歐洲雲端運算協會（CISPE）提供約4.7億歐元（約台幣167億元）的方案，要求繼續對微軟提起反壟斷訴訟，但最終仍阻止不了CISPE與微軟達成和解協議。

外媒報導，歐洲雲端運算協會（CISPE）曾對微軟的軟體授權程式提出申訴，認為微軟將其商業軟體與Azure雲端服務捆綁在一起，使得客戶更換雲端服務供應商過於困難，不過上週雙方宣布達成和解協議，Google對此不滿表示，將繼續探索繼續對抗微軟反競爭授權的選擇。

據了解，Google向CISPE提供價值約4.7億歐元（約台幣167億元）的一籃子替代方案，包括為期5年的Google雲端技術軟體許可，價值約4.55億歐元（約台幣161.7億元），以及1400萬歐元（約台幣4.9億元）的現金，而背後條件是CISPE繼續對微軟提起反壟斷訴訟，不過CISPE最終並未接受Google的提議。

根據微軟的和解方案，允許服務提供者在CISPE本地雲端基礎設施上提供微軟應用程式和服務，另外，CISPE還能獲得微軟提供的1000萬歐元（約台幣3.55億元）資金支持。

報導指出，目前還看不出來該合解協議會為歐洲雲端產業帶來什麼影響，但有專家表示，可能會使微軟在該市場的主導地位更加鞏固，另一部份人則認為，Google和其他競爭對手仍有機會在歐洲雲端市場取得成功。

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