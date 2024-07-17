泰國去年關閉近2000家工廠 製造業衰退重創經濟

泰國製造業面臨成本上升及外企激烈競爭，一年關閉近2000家工廠。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年中國赴泰國的投資持續增長，雖然推升泰國經濟，但也因為中國進口產品的競爭，加上能源成本上升、勞動力老化，泰國工廠陸續倒閉，光是在去年就關閉近2000家工廠，導致佔泰國GDP近4分之1的製造業搖搖欲墜，專家表示，泰國長達數十年的製造業驅動型經濟模式已經被打破。

外媒報導，泰國製造業在2023年7月至2024年6月的工廠關閉數量，較前12個月的大增40%，失業人數也激增80%至5萬1500人，當地不僅開設新工廠的速度放緩，還有不少製造工廠仍陸續關閉，已蔓延至汽車業等作為經濟主要趨動力的產業。

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另外，由於能源價格上漲和工資相對較高，小型製造商須要面對生產成本的上升以及跨國企業的激烈競爭，只要無法適應或提出解決辦法，就會走向不得不關閉業務或是倒閉的情況。

據了解，泰國總理去年上任時承諾，要在任期期間將年均GDP成長率從過去10年的1.73%提高到5%，但依照目前的態勢恐怕難以實現，報導稱，泰國製造業目前佔經濟比重已下滑到24%，接近1993年以來最低點，其中，工業產能利用率也已降至60%以下，出現大規模工廠倒閉及裁員，正逐漸侵蝕泰國經濟穩定性，亦會降低民眾的消費能力，進而影響經濟發展。

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