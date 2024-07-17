卓榮泰宣布啟動大投資台灣計畫 鎖定保險業30兆資金

行政院長卓榮泰與媒體茶敘。（記者廖振輝攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰上週六宣布啟動「大投資台灣計畫」，他今（17）日在與媒體茶敘時表示，未來不只是希望台灣企業回台投資，更希望龐大的海外資金對台灣有信心，能夠投資台灣，而30兆元以上的保險業資金，7成都在海外，希望能回台投資長照、都更與新創科技。

卓榮泰指出，過去政府推動「投資台灣三大方案」，主要是針對歡迎台商回來投資，或是根留台灣的企業加速投資，以及中小企業加速投資等三大方向，已經獲得了相當好的成果，未來政府希望台灣在海外資金能量能投資台灣。

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卓榮泰強調，國人儲蓄力很強，我們在海外的資金很多，包括保險業資金30兆元以上，7成都在海外，能否有個管道讓他們回來？有沒有機制可以引領他們投資在國家重要的戰略產業，而不是對國內各個市場產生競爭而破壞市場的秩序，這個非常重要，我們現在無論是在長照、都更、新創科技也好，都希望有更多資金進入。

卓榮泰說明，跟過去比較，如果我們更有企圖心地講，就是要引進海外龐大資金，所以這個叫做「大投資台灣計劃」。至於細節怎麼做、如何規劃，要透過明天經濟發展委員會取得各個部會所有配套思考，訂定具體方向，請經濟顧問做更深入討論。

卓榮泰指出，經濟發展委員會希望每季至少召開一次，一開始要頻繁召開，除明天的經濟發展委員會外，預計8月會召開顧問會議，把明天所得到的初步具體決定，在顧問會議再做進一步的討論，化為具體行動。

對於大投資台灣計畫的資金來源，行政院秘書長龔明鑫補充，國內保險資金有30幾兆元，超過一半基本上都是買國外商品或投資商標。但國外公債利息稍微高一點，也面臨很大的匯兌風險，在匯兌保險機制上，一年要付出好幾千億元的成本。

龔明鑫說，卓揆認爲有沒有可能把這些保險資金從國外回到國內來，可以參與公共工程建設、長照機構、採用社會投資可以加強這個部分。另外一部分是外資的部分，所以有這兩個資金來源，希望擴大投資台灣。

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