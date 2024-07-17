川普稱「台灣搶美晶片工作」 童子賢：應了解台灣重要性

和碩董事長童子賢認為，美國總統參選人應了解台灣的重要性。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今於論壇活動會後接受媒體聯訪，被詢及關於美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）聲稱「台灣搶走了美國的晶片工作」，童子賢認為，各界應該要多加了解台灣對全球的重要性。

川普近日接受《彭博商業周刊》專訪時，對於是否承諾保衛台灣，川普回應時提到自己非常了解、尊敬台灣人民，但「他們確實拿走了我們大約百分之百的晶片業務」，「台灣沒有給我們任何東西」，他認為「台灣應該付給我們保護費」。

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對此，童子賢表示，特定美國總統參選人時而揚言轟炸他國首都，時而聲稱要在撤掉駐外美軍，或是增加保護關稅，但童本身認為值得關心與探討的事情是，無論共和黨、民主黨的總統當選人取得執政權，「當選的人是不是依舊瞭解台灣的重要性。」

童子賢強調，不同的參選人會有不同的言行舉止，當然台灣不宜對美國的選舉「指指點點」，應當尊重美國的社會與民主制度，期盼相關參選人能夠了解台灣目前在全球扮演著友善、積極又有貢獻的角色，「這個是我比較期待的。」

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