彰化半導體產業鍊崛起 外籍移工先進駐

「長宏人力集團」的宿舍大樓，裡面住的都是矽品二林廠的外籍移工。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕二林鎮農田旁出現一棟醒目的大樓，上面掛有「長宏人力集團」招牌，大樓裡面住的是矽品精密的外籍移工，目前該大樓入住率不到2成，預計未來還有更多外籍移工進駐，他們都是台灣半導體業的生力軍。由於當地過去未有如此規模的移工宿舍，因此成為民眾熱議的話題。

「長宏人力集團」的宿舍大樓，裡面住的都是矽品二林廠的外籍移工。（記者顏宏駿攝）

矽品精密預計投資800億元於二林中科園區蓋新廠，8至10年內將創造7000個工作機會，去年初中科二林P1廠啟用，為彰化半導體產業邁出第一步，據了解，目前已有近千名員工在P1廠上班。日月光投控董事長張虔生宣示矽品精密擇定二林中科園區做為未來戰略性封測基地。

請繼續往下閱讀...

矽品精密早在疫情期間就對外大舉徵才，設備助理工助師」（加班3天）月薪從4萬5000元至7萬元，技術助理從3萬起跳，但跟國內其它的科技大廠一樣，為了節省人力成本仍要引進外籍移工，惟二林廠將引進多少外籍移工？該公司拒絕透露。

這棟位於二林市區農田旁的「長宏人力集團」宿舍園區，佔地約300坪，預估可以容納千人，裡面全數是矽品的外籍移工，他們從今年初開始入住，這裡距矽品二林廠約5分鐘車程，他們透過公司的交通車通勤，據了解，目前宿舍人數近200人，內部有販賣部、洗衣部、飲食部，出入有門禁管制。

當地洪姓居民說，並未感覺外籍移工影響到他們的生活，聽說分日、夜兩班，回到這裡就是休息，只有假日才比較感覺他們會出來逛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法