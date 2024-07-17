行政院經發會明登場 謝金河、施振榮、劉揚偉等任顧問

行政院長卓榮泰與媒體茶敘，公布經濟顧問。（記者廖振輝攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟發展委員會將在明（18）日下午召開，行政院長卓榮泰今天在與媒體茶敘時，公布經濟顧問，包括前行政院副院長林信義、宏碁創辦人施振榮、中研院院士朱敬一、鴻海董事長劉揚偉，財訊社長兼發行人謝金河、台大社會系教授陳東升、工商協進會理事長吳東亮、台灣大哥大總經理林之晨、商總理事長許舒博、中小企業總會理事長李育家等人，「他們都是代表一個產業、一個團體、一個世代。」

卓榮泰表示，他跟總統賴清德討論過程中，總統也認為經濟推動是行政院重要工作之一，行政院要有更具體快速的行動，討論如何凝聚行政院工作目標，展現具體行動與時程，且要讓全國人民看到。

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卓榮泰強調，行政院召開經濟發展委員會，會召集各界專家學者，共同討論台灣現在與未來面臨可能的問題，而行政院秘書長龔明鑫過去是總體經濟專家，也曾是國發會主委，因此就他就相關議題研議。

卓榮泰說，經發會的議題包括創新經濟、均衡台灣、包容成長等三大主題，當中也會有更多子題，包括資金、人才、產業、創新以及租稅合理、薪資的增加以及青年的世代正義等，未來會將相關訴求、政見放進經發會中討論，並化為具體行動。

卓榮泰強調，行政院將透過「經濟發展、強化治安」雙軸並行，過去8年台灣經濟發展成績有目共睹，要維持過往成績必須非常努力，未來問題還是相當多，為回應國人期待，也將大刀闊斧展開打詐、肅黑、掃毒等具體行動，做出成果後將與社會報告，請社會給予耐心和時間。

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