分析師：川普重返白宮 全球通膨恐捲土重來

美國共和黨總統候選人川普（左）、副總統候選人范斯（右）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕分析師警告，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）若是重返白宮，他力推的「美國優先」政策將推高全球成本，恐重新引發全球通貨膨脹。

道富全球市場（State Street Global Markets）宏觀策略主管梅特卡夫（Michael Metcalfe）接受《CNBC》節目「歐洲財經論談」（Squawk Box Europe）訪問時表示，川普第2個總統任期的政策，比第1個任期時存在更高的通膨風險。分析指出，川普首個任期實施高關稅、低稅收政策，本身就可能推動通膨，而隨著「通膨心態」依然存在，這次的破壞性可能更大。

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分析師表示，2016年的時候，通膨一直處於低位，通膨預期也很低，2024、2025年將截然不同，通膨水位更高、通膨預期更高，市場仍處於這種通膨心態當中。這可能會影響國內物價上漲，也會影響美國境外、亞洲和歐洲的價格走高。

高關稅通常被視為推動通膨的一項要素，因為他們提高了進口商品的成本，使國內生產生能夠漲價，促使消費者必須支付更高的費用。與此同時，減稅可以刺激消費者支出，進而推高商品、服務成本。

隨著美中地緣政治緊張局勢升溫，包括川普和現任總統拜登（Joe Biden）都表明，如果當選，將提高對中國的關稅。

針對經濟學家的調查顯示，由於川普的強硬保護主義立場，多數人認為，在川普政府領導下通膨會上升；預期拜登第2任期通膨會上升的人，則認為通膨背後主因是潛在的大規模支出計劃。

野村（Nomura）的尼克森（Gareth Nicholson）在報告中預估，通膨上升可能蔓延至亞洲，從宏觀角度來看，這將導致全球經濟通膨，甚至可能是停滯性通膨，並加加速亞洲內部出現更多供應鏈轉移的情況。尼克森指出，一些公司一直在實現生產多元化，藉此降低影響。

歐洲的情況來看，高盛（Goldman Sachs）預估，由於上調關稅給全球貿易帶來的壓力，川普當選總統可能會使通膨率上升0.1個百分點。宏利投信（Manulife）的富蘭克林（Marc Franklin）則在報告中寫道，川普傾向進一步減稅並重新審查對中關稅，這在某種程度上可能是推動通膨回溫的組合，預計通膨將上升，進一步導致利率上升。

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