賣一輛賠31萬！中國車市價格戰殺紅眼 賓士「打到骨折」不玩了

中媒報導，賓士、奧迪也將跟上BMW腳步，在中國改實施「減量穩價」的銷售策略。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企陷殺價紅海，豪車也頂不住壓力，賓士、奧迪、BMW等都宣布調降中國汽車售價，但在一輪又一輪的價格戰後，這些豪華車企「身受重傷」，據稱賓士每賣一輛C-Class就要賠7萬元人民幣（約31.79萬元新台幣），因此繼BMW將退出中國價格戰後，賓士、奧迪也將跟上，改實施「減量穩價」的銷售策略。

中國媒體《財聯社》報導，1名擔任中國BMW4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）的銷售人員指出，雖然現在BMW在售車款的優惠力道依然很大，但BMW多款車型售價都已分別上調，透露現在每週都會推出新的優惠政策，總體來說價格是向上的，希望能夠調回到2、3年前比較「常態」的價格上。

請繼續往下閱讀...

賓士4S店的銷售顧問則稱，目前價格還處於比較平穩的狀態，「但是可以肯定的說，接下來肯定會漲價。」，不過到店價格可以進一步商談。奧迪的經銷商則指出，包含奧迪多款主銷車型售價都有了小幅上調，後續可能還會陸續往上調，但幅度不會太大。

報導提到，無論是賓士、BMW或者奧迪，中國國內車市不斷掀起的降價潮，已使經銷商如履薄冰。1名賓士4S店銷售人員透露，很多車型目前都是「賠本甩貨」，賣一輛C-Class就要賠7萬元人民幣，坦言這不是一個可持續的經營狀態。

中國汽車流通協會專家委員會專家委員李顏偉預計，中國下半年的豪華車市場將會調整銷量，進一步減少新車銷售折扣，各家豪華品牌車企，都會努力穩定整體豪華車市場價格體系。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法