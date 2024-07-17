高盛：AI伺服器需求支撐ABF 喊買欣興

看好AI伺服器需求支撐ABF市場，高盛喊買欣興（3037）。（圖擷自欣興官網）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）報告指出，針對通路調查表明，對於輝達（NVIDIA）NVL36、NVL72的需求不斷增加，更複雜的硬體設計預計將推動ABF載板需求成長，今年AI伺服器ABF載板市場規模預計達7.7億美元（約新台幣251.5億元），維持買入欣興（3037）、中性看南電（8046）、景碩（3189）。

高盛認為，受惠AI伺服器帶來的利多，日本大廠揖斐電（Ibiden）將成為ABF載板最大供應商，其次為欣興，今年AI伺服器GPU（圖型處理器）市佔預計為19％，明後年擴大至24％、26％。高盛表示，揖斐電、欣興和景碩是唯三獲得主要AI伺服器GPU供應商輝達認證的公司，其中揖斐電和欣興在2024-26年預計持續獲得超過80％的AI伺服器載板商機。

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高盛對於高階ABF載板市場需求保持樂觀，AI伺服器收入成長佳，PC（個人電腦）需求穩定復甦，預計換機潮和升級需求將推動下半年市況改善，並在庫存累積需求帶動下，2025年將加速成長。

不過由於中低階ABF載板需求低於預期，包括PC復甦步伐慢於預期、英特爾（Intel）和超微（AMD）伺服器平台需求慢於預期，以及中低階市場庫存持續消化，高盛將2024年ABF產業整體市場規模預測下調5％，從81億美元（約新台幣2646.6億元）降至76億美元（約新台幣2483.2億元）。2025、2026年市場規模則預計分別成長30％、20％，2026年達121億美元，並在這一趨勢維持下，未來幾年供需狀況預期將改善。

整體而言，雖然高盛認為整個ABF載板產業仍將出現6％的供應過剩，但這種情況將在2025和2026年轉變為3％及9％的供不應求，主要歸功於穩定的AI伺服器需求、擴大的800G交換器需求、未來幾年更佳的通用伺服器和PC需求。

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