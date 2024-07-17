獨家》LINE Pay韓國跨境支付合法嗎？數發部介入了解中

LINE Pay跨境支付首站韓國新羅免稅店正式開通。（LINE Pay提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕支付業者紛紛搶攻跨境支付商機，在街口、全支付進軍日本後，LINE Pay本月也宣布開通韓國的跨境支付。不過，電子支付從事跨境業務都須經過嚴格審查、取得金管會同意，而身為第三方支付的LINE Pay能否合法跨境支付，關鍵在是否涉及「金流」，數發部已主動請業者說明。官員坦言，這應是首例第三方支付業者從事跨境支付，數發部會審慎處理，研究是否合規合法。

LINE Pay 5日宣布正式開通跨境支付，首站選擇在韓國，「新羅免稅店」為首波上線通路，台灣消費者可直接使用LINE Pay支付，並獲得最高25%的回饋。消息一出，引發支付產業震盪，業內不少人士好奇，LINE Pay是否有取得主管機關同意？

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若要了解此案，必須先釐清不同支付工具的差別。目前台灣的數位化支付工具中，依監理強度由低至高可分為3種：行動支付、第三方支付、電子支付。「行動支付」例如Apple Pay、Google Pay等，是綁定信用卡的載具，僅提供資訊流服務，因此監理強度最低。

「第三方支付」例如LINE Pay、綠界等，可進行代收代付，金流會進入業者的信託帳戶或履約保證帳戶，須向主管機關「數發部」登錄；而「電子支付」例如街口、全支付等，除了代收代付外，還可進一步儲值、進行類金融業務，監理強度最高，須向主管機關「金管會」取得特許執照。

LINE Pay主張在韓為行動支付 金流由信用卡方處理

數發部官員表示，看到LINE Pay開通跨境支付的新聞後，已主動請業者以書面方式說明。LINE Pay初步主張，在韓國的跨境支付不涉及第三方支付，認為自己只是如同行動支付的載具，用戶實際上還是用信用卡支付，意即「金流」是透過信用卡的發卡銀行處理，他們提供的只是「資訊流」服務。

數發部官員指出，LINE Pay為登錄第三方支付的業者，理論上第三方支付不能從事跨境支付業務，究竟是否如LINE Pay所主張，他們在韓國只是涉及資訊流、不涉金流的行動支付，數發部還要再研究，後續不排除邀請專家學者討論，如果有證據認定違法，才會有後續的動作，此前LINE Pay服務應不受影響；一旦有涉及匯兌，就要取得中央銀行的同意。

LINE Pay在韓國若涉及金流，會引發什麼問題？業界人士分析，第1，最嚴重的問題是外匯，這涉及央行的貨幣政策。第2，若涉及金流，LINE Pay就必須對買方和賣方進行管理，這會牽涉到他們在韓國端（賣方）是否有被授權、是否能和特店簽約。第3，跨境支付可能牽涉到洗錢問題，這是金管會比較擔心的，而這3點各自涉及不同主管機關。

至於LINE Pay為何會有這樣的行為，業界人士推測，可能是各大支付業者紛紛開通跨境支付，消費者也對LINE Pay賦予高度期待，在這樣的壓力下，他們選擇從韓國免稅店開始展示跨境的成果，但跨境支付牽扯的主管機關很多，包含央行、銀行局等，LINE Pay唯一能走的合法方法就是單純的資訊流。

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