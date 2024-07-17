蕭美琴：政府將強化投資AI 讓能源轉型符合國際期待

副總統蕭美琴今天出席2024創新論壇，探討智慧驅動、點亮永續之島。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統蕭美琴今天出席2024創新論壇，探討智慧驅動、點亮永續之島，蕭說，台灣在供應鏈扮演關鍵角色，當今面臨重要挑戰，未來會持續加強在AI研發與應用上的投資，甚至在國家安全等各個領域周全地提出相關法規，在能源轉型政策方面，也會讓產業能更符合國際市場對於台灣的期待。

蕭美琴說，非常感動在這幾個月來看到社會有許多願意跟政府一起承擔社會責任的平台，包含媒體與民間企業，都領導著有品質且深入的公共政策討論，大家可以對台灣當今所面臨的重要挑戰，共同針對政府與民間的力量進行整合，提供更多台灣整體發展的選項。

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蕭美琴表示，台灣產業發展確實必須仰賴政府、民間的通力合作，才能夠讓政策與產業的需求、步調一致，才不會亂掉，以發揮政策的最大效果，各界共同為台灣的進步發揮關鍵力量，相信大家都有感受到，在疫情結束之後，國際政經局勢的變化非常快速，不管是烏俄戰爭、全球通膨，以及近日美國政治戲劇性的變化等，全球經濟不斷面臨大環境的挑戰。

蕭美琴指出，台灣位處供應鏈關鍵角色，在全球局勢變化中當然也受到影響，幸運的是國家政策走在對的道路，相對其他的先進國家，這幾年台灣的經濟表現也算是穩定，也受到更多重視，前一陣子全球的AI產業龍頭齊聚在台，更展現了我國與世界接軌的關鍵地位，國際相當關注台灣如何以強大的科技實力基礎，佈局下一波的經濟發展動能。

蕭美琴提到，台灣產業一直走在世界的尖端，在AI的應用方面不斷努力，政府也都持續思考如何解決各種問題，包括人力、人才養成、電力、能源，以及政府治理等，在AI的發展道路上，可以讓國家更快速、更有效率的提出新的解決方案，打造經濟發展的重要引擎，「我相信大家都跟我一樣，對台灣社會充滿著期待，也充滿著信心。」

蕭美琴強調，政府未來會持續加強投資AI研發與應用，強化人才培育並推動技術深耕，讓百工百業可以在AI的浪潮上面，能夠趕得上新的機會，處理新的挑戰，同時制定法規，協助大家降低風險，涵蓋AI的管理、個資保護、倫理道德、國家安全等，同時藉由啟動第2次的能源轉型，建立智慧共享的多元綠能，兼顧國際ESG發展趨勢。

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