「我還咬了1口」...統一在中國出包 泡麵裡竟驚見老鼠頭

中國網友發布影片稱，在統一老壇酸菜牛肉麵裡吃到異物，結果發現竟是老鼠頭。（圖翻攝自微博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日「統一企業回應方便麵酸菜包中疑出現鼠頭」登上微博熱搜，有中國網友發布影片稱，在統一老壇酸菜牛肉麵裡吃到異物，結果發現竟是老鼠頭，對此統一企業（中國）回應已聯絡該名網友進行了解。

《時代週報》、《中國商報》、《封面新聞》等中國媒體報導，中國吳姓網友發布影片表示，「這個是鼠頭，酸菜裡面的，沒錯我還咬了一口」。他表示自己於14日從1家商店購買老壇酸菜牛肉麵，當晚打開食用，就發現這個令人崩潰的局面。他將食物從嘴中吐出來，發現是老鼠頭，不僅有毛，還有牙齒。

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吳姓網友吃到疑似老鼠頭的影片和圖片在中國微博等社群平台上瘋傳，引起眾多討論，有網友表示，「老壇酸菜，怎麼又又又是你」、「這玩意兒還有續集是我沒想到的」。

此消息曝光後，統一企業（中國）7月16日股價大跌，當天報收6.11港元/股，大跌10.01%，市值蒸發約29億港元，17日截至台北時間上午11點25分，漲5.73%，報6.460港元。

吳姓網友事後表示，已經向當地市場監管部門投訴。對此統一企業（中國）相關負責人回應消費者吃泡麵咬到老鼠頭事件的進展，稱已當面拜訪了消費者，已經和舉報網友聯繫，並進行確認實際情況，消費者的影片也已經撤除。

而中媒也報導，接獲通報的杭州市錢塘區市場監管局聯繫吳姓網友，希望他提供相關證據，讓該機構能進行檢驗，但對方表示，所有物件和泡麵外包裝都已「不在」。

中國《時代週報》記者向統一企業詢問此事時，消費者服務熱線客服人員表示，統一企業所有產品都經檢驗合格後才出廠銷售，請放心食用。

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