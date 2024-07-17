避免重創德國經濟 傳歐盟考慮調降福斯、BMW進口中國EV關稅

知情人士透露，歐盟可能會考慮調降福斯汽車、BMW進口中國製電動車的關稅。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士透露，歐盟執委會已向德國福斯汽車（Volkswagen）和BMW釋出訊號，可能會考慮降低這2家公司進口中國製電動車的關稅。

《路透》報導，知情人士表示，歐盟執委會願意將這2家汽車製造商歸類為「合作公司」，使車廠旗下在中國生產的車款徵收20.8％的關稅，低於目前歐盟計劃的37.6％關稅。歐盟對中國祭出的關稅，預計將損害歐洲一些頂級車廠的利益，這些製造商在中國生產，並將產品出口到歐洲。如果最終通過決議，這將是歐盟在關稅問題上首次達成的早期讓步。

請繼續往下閱讀...

德國汽車業日前已表態反對關稅，因為擔心將面臨中國的報復，以去年的表現來看，德國車廠有3分之1的收入來自中國。而美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也公開喊話，要求有自己的關稅稅率。

布魯塞爾必須在秋天之前就關稅做出最終決定，目前只是初步決定。知情人士強調，這項決定目前仍未拍板。針對報導，福斯拒絕置評，BMW則未回應。歐盟執委會發言人表示，調查期間正在分析並未在中國生產電動車的公司提出的一些要求，將在這些過程後做出最終評估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法