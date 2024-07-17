馬斯克不忍了！將把SpaceX、X總部搬離加州 「最後稻草」曝光

馬斯克表示，將把SpaceX和X平台總部，從加州遷到德州。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國太空探索技術公司（SpaceX）以及社交媒體X平台的執行長馬斯克（Elon Musk）週二（16日）表示，將把上述2家公司的總部從加州遷出到德州，其中SpaceX將從加州霍桑（Hawthorne, California）搬遷到德州星港（Starbase, Texas,），X平台則會從舊金山（San Francisco）搬到德州奧斯汀（Austin, Texas）。馬斯克指出，加州最新通過的一條性別法案，是壓垮駱駝的最後一根稻草。

馬斯克批評加州州長紐森（Gavin Newsom）本週簽署的新法案，該法案以保護學生為由，禁止學校管理單位要求老師，在學生改變性別認同時通知家長。

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馬斯克說，由於這項法律和之前的許多法律，都在攻擊家庭和企業，因此SpaceX的總部現在將從加州霍桑遷至德州星港，並把X總部搬到德州奧斯汀。

X、SpaceX和紐森的發言人都沒有立即回應置評請求。

值得注意的是，馬斯克其中一個孩子在2022年滿18歲後，就到加州法院去改了名字並變性，法院文件顯示，改名理由為性別認同，還提到要與生父馬斯克斷絕關係，除了不想和馬斯克住在一起，也不想以任何方式、型態或形式上有聯繫。

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