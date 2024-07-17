晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克不忍了！將把SpaceX、X總部搬離加州 「最後稻草」曝光

2024/07/17 09:58

馬斯克表示，將把SpaceX和X平台總部，從加州遷到德州。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國太空探索技術公司（SpaceX）以及社交媒體X平台的執行長馬斯克（Elon Musk）週二（16日）表示，將把上述2家公司的總部從加州遷出到德州，其中SpaceX將從加州霍桑（Hawthorne, California）搬遷到德州星港（Starbase, Texas,），X平台則會從舊金山（San Francisco）搬到德州奧斯汀（Austin, Texas）。馬斯克指出，加州最新通過的一條性別法案，是壓垮駱駝的最後一根稻草。

馬斯克批評加州州長紐森（Gavin Newsom）本週簽署的新法案，該法案以保護學生為由，禁止學校管理單位要求老師，在學生改變性別認同時通知家長。

馬斯克說，由於這項法律和之前的許多法律，都在攻擊家庭和企業，因此SpaceX的總部現在將從加州霍桑遷至德州星港，並把X總部搬到德州奧斯汀。

X、SpaceX和紐森的發言人都沒有立即回應置評請求。

值得注意的是，馬斯克其中一個孩子在2022年滿18歲後，就到加州法院去改了名字並變性，法院文件顯示，改名理由為性別認同，還提到要與生父馬斯克斷絕關係，除了不想和馬斯克住在一起，也不想以任何方式、型態或形式上有聯繫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財