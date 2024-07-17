避險資金流入 黃金創歷史新高

週二（16日）黃金上漲。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）官員的言論，鞏固9月降息預期，避險資金流向黃金，週二（16日）黃金價格漲逾1%，創歷史新高，現貨黃金上漲1.6%，報每盎司2460.99美元；8月交割的黃金期貨價格上漲1.5%，報每盎司2465.80美元。

《路透》報導，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）週一表示，近期的通膨數據增強Fed官員信心，相信物價壓力將持續保持在低位、通膨可回到目標軌道。此番言論也讓投資者更加確信，美國可能會在9月降息。

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紐約獨立金屬交易商分析師Tai Wong表示：「儘管核心零售銷售數據強於預期，但受到鮑爾昨日表示Fed對通膨回到目標軌道上的信心喊話，金價飆升至歷史新高。」

他補充：「這實質上是對9月降息的肯定，除非未來幾週出現通膨災難。」

黃金價格繼2023年上漲13%後，今年迄今已漲逾19%。City Index分析師分析師拉茲札達（Fawad Razaqzada）表示：「這主要係因經濟數據疲軟以及通膨壓力下降，公債殖利率繼續承壓，有助於提高黃金吸引力，從而保持黃金前景樂觀。」

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