弱勢美元的支持者 ! 紐時 : 川普-范斯政府將預示美元新時代

美國總統候選人川普堅持「弱勢美元」經濟。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）公布副手為參議員范斯（JD Vance），這兩人均是「美元走弱，以支持美國出口」的支持者。《紐約時報》認為，美國總統候選人川普與萬斯的搭檔，預示著美元將面臨新時代。

紐時報導，川普的競選搭檔范斯將美元作為儲備貨幣的地位描述為對美國消費者的補貼，但卻是對美國製造商的稅收。

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報導指出，川普與范斯在貿易、稅收，以及對中國採取強硬立場是有志一同，對弱勢美元的理念，恐對美國和全球經濟產生最廣泛的影響。

根據美國國會研究服務處的數據，自二戰以來，美元一直是世界主要貨幣，各國央行約60%的外匯存底都是美元。而自1990年代以來，美國一直維持「強勢美元」政策。

川普認為，美元強勢將使得美國製造商更難向海外使用弱勢貨幣的買家出售產品。外媒推測，川普的財政團隊可能會嘗試出售美元來購買外幣，或試圖說服聯準會印製更多美元。

川普呼籲對所有進口商品徵收10%的關稅，對來自中國的進口商品徵收60%的關稅。市場認為，這些政策可能重新引發通膨。

美國前總統柯林頓時期的財政部長勞倫斯·H·薩默斯（Lawrence H. Summers）表示，美元貶值可能導致「停滯性通膨」，包括物價上漲、經濟成長放緩。

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