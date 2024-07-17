美國禁令緊逼 川普表態支持TikTok

共和黨總統候選人川普在最新的訪問中表態支持TikTok。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華府先前已下了最後通牒，要求中國字節跳動出售短影音平台TikTok（抖音國際版）在美業務，否則將祭出禁令，而過去在總統任期內也曾試圖禁止TikTok的共和黨總統候選人川普（Donald Trump），則在最新的訪問中表態支持TikTok。

川普在週二（16日）發佈的採訪中告訴《彭博商業周刊》，自己支持TikTok，因為市場需要競爭，如果沒有TikTok，就只有臉書（Facebook）和Instagram。川普過去曾將1.7億美國人使用的TikTok稱為「威脅」，上（6）月態度大轉彎，加入了TikTok平台，目前粉絲達840萬。

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川普曾批評Meta旗下的臉書和Instagram在2021年國會暴動事件後，將川普的帳號停權2年的時間，隨後在6月的訪問中表明，自己永遠不會支持TikTok禁令。

任職美國總統期間，川普曾試圖在2020年禁止TikTok和中國通訊平台微信，最終遭法院擋下。2021年6月，現任總統拜登（Joe Biden）撤回了川普政府時期一系列試圖禁止微信和TikTok的行政命令。

美國會先前通過法案，要求中國字節跳動在1月19日之前，剝離TikTok在美國的資產，否則將面臨禁令。9月上訴法院將就這項法案的法律挑戰進行口頭辯論，聽證會將TikTok的命運放在美國總統大選的倒數幾週。

由於美國議員擔心中國可能透過TikTok應用程式獲取美國人的資料或監視用戶，這項法案在提出的幾週後，在國會獲得壓倒性的支持，4月24日正式簽署立法。白宮表示，出於國家安全考量，希望看到中國終止對TikTok的所有權，但並不希望全面禁止TikTok。拜登的競選團隊也在2月加入TikTok平台，目前粉絲約42.8萬。

川普本身持有社交媒體公司川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）多數股權，營運社群平台真實社群（Truth Social），儘管單季營收僅約77萬美元（約新台幣2515萬元），但這家媒體公司的市值達70億美元（約新台幣2286.5億元）。

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