川普：聯準會鮑爾不會提前下台 考慮找戴蒙任財長

美國前總統川普。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普週二（16日）表示，在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）任期結束之前，並不會尋求讓鮑爾提前下台，此外，川普也透露，如果在11月5日贏得美國總統大選，將考慮任命摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）為財政部長。

川普週二接受《彭博》專訪時做了上述表示。

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川普明確表示，將讓鮑爾完成他的任期，不會再次任命聯準會主席，「我會讓他繼續擔任這個職務直到任期結束，特別是如果我認為他做的是正確的事的話。」

儘管如此，川普對利率政策還是有自己的看法，他認為，聯準會應該在11月大選之前放棄降息，以提振經濟和拜登選情。

關於戴蒙，川普表示，正在考慮讓戴蒙擔任美國財政部長。

戴蒙近期對川普的一些立場和政策表達了讚賞。今年稍早，戴蒙接受《CNBC》採訪時，認為川普對於北約的看法是正確的，在移民問題上的看法也是正確的，並稱讚川普使經濟發展得很好、貿易稅改革同樣奏效。還有，川普對中國一些問題的看法是正確的，大讚川普在處理很多關鍵問題時都做對了。

摩根大通拒絕對此事發表評論。至於鮑爾的任期將在2026年結束。

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