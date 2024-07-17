道瓊飆漲742點創新高！輝達反跌 台積電ADR收紅0.44％

週二美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於投資人預期即將降息，及最新零售數據出爐，牛市擴大到科技股以外的領域，美國股市上漲至新高。週二道瓊工業指數飆漲742.76點、1.85%，那斯達克及標普500指數分別上漲0.2%、0.64%，費城半導體指數漲0.46%，台積電ADR收紅0.44%，收在186.04美元。

綜合外媒報導，週二公布的零售銷售數據進一步證實了投資人的預期，即聯準會已經實現所謂的經濟軟著陸。6月的零售銷售額持平，與預期的下降相反。不包括汽車在內，6月銷售額成長0.4%，增幅高於市場預期。

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道瓊指數上漲742.76點，漲幅1.85%，收在40954.48點，創下歷史新高，此外還創下了2023年6月以來的最佳表現，連續第五個交易日上漲超過3%。工業領頭羊開拓重工上漲4.25%，成為道瓊指數中漲幅第二大的股票，僅次於聯合健康，該保險公司股價上漲6.5%。

金融股部分，美國銀行公布財報後上漲5.3%，摩根士丹利上漲近0.84%。不過以輝達為首的大型成長股走弱，輝達下跌1.62%、微軟走跌0.98%、AMD下跌1.27%，限制以科技股為主的那斯達克指數漲幅。

道瓊工業指數上漲742.76點或1.85%，收40954.48點。

那斯達克指數上漲36.77點或0.20%，收18509.34點。

S&P 500指數上漲35.98點或0.64%，收5667.20點。

費城半導體指數上漲26.32點或0.46%，收5804.03點。

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