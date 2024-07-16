鮑爾：不會等通膨降至2％才降息 3次降息機率破60％

美聯準會主席鮑爾暗示，通膨降至2％前就啟動降息。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾15日指出，美國第2季的經濟數據讓決策者對於通膨降至2％目標更具信心，而聯準會不會等到通膨觸及2％才降息。彭博報導，在高盛集團表示降息時機已趨成熟後，市場加大聯準會今年3次降息的押注。

鮑爾在華盛頓經濟俱樂部受訪表示，「今年第1季我們沒有取得額外信心，但第2季的3個數據，增添了一些信心，通膨現在已下降，勞動市場確實降溫，我們關注這兩項任務，它們之間的平衡改善許多」。

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他也提到，聯準會的政策具有「長期且可變的滯後性」，亦即若等到通膨降至2％才降息，也許將等待太久，因為「現在進行的緊縮措施或是已實施的緊縮幅度，仍將具有驅動通膨降至2％以下的效應」。鮑爾也補充，美國經濟現在不太可能發生「硬著陸」。

在疫情期間，聯準會將聯邦基準利率從0％至0.25％區間節節調升，從去年7月迄今，聯準會維持該利率在5.25％至5.5％之間不變。該利率水準直接或間接影響包括房貸利率在內的整體經濟。鮑爾開玩笑說，「我不認識的人總說，『嗨，降息吧』！今早電梯裡有人就這麼對我說」。

彭博指出，美股近期的漲勢充分反映今年兩次降息、每次調降0.25個百分點（1碼）的押注，15日市場押注第3次降息的機率升高至60％。普遍預測聯準會9月首度降息，不過高盛經濟學家表示，「看到穩固的合理性」顯示聯準會最快7月降息。

6月較預期疲軟的就業與通膨數據已升高降息預期，高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）為首的分析團隊報告說，近期經濟數據為7月降息提供合理性，市場押注聯準會加快降息的機率升高。

上週五，12月利率期貨顯示，年底基準利率為4.71％，相當於降息兩個1碼加上近半碼，15日該利率一度低於4.66％，亦即降息3碼的機率超過60％。

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