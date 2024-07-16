信用卡循環利率比房貸低！北富銀：循環利率每季調整

有網友在網路上貼出自己在台北富邦銀行的信用卡帳單和房貸對帳單，驚呼信用卡利率竟然比房貸利率還低。（讀者提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕有網友在網路上貼出自己在台北富邦銀行的信用卡帳單和房貸對帳單，驚呼信用卡利率竟然比房貸利率還低，決定只繳信用卡最低應繳額度，把錢挪去繳房貸。對此，北富銀表示，每季會重新覆核信用卡客戶適用的利率。

該名網友表示，已打電話向銀行確認過，行員表示確實如此，還說他所持有的信用卡2.33%是年利率，沒有其他隱形費用；讓他說，預定的郵輪出遊行程因為金額大，決定刷北富銀的信用卡，並且打算只繳最低額度，把資金挪去繳年利率2.63%的房貸。

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對此，北富銀表示，評估信用卡持卡人適用的循環信用利率，是依照持卡人的信用狀況，並考量資金、營運等相關成本後，採取差別定價，且定期每季重新覆核適用的利率。

北富銀也提醒客戶，信用卡本質為消費性支付工具，循環信用功能是提供消費彈性還款之用，並非融資工具。建議民眾如有資金需求，應選擇適合的金融商品以合理管控資金運用及利率風險。

據了解，北富銀的信用卡循環利率最低是2.33%，但其他銀行更低的也是有；且多數銀行的做法，一旦動用循環利率，下個月或是下一季的利息就會上調。北富銀採季調，意謂該網友如果沒有在本季繳清信用卡費用，下一季的循環利率就不會是2.33%。

銀行業人士也表示，很多因素都會影響房貸利率，包含貸款人本身條件以及貸款物件的條件等，所以不適合以一概全的說房貸利率一定低於信用卡的循環利率。

北富銀旗下累積發行量最大的信用卡是Costco聯名卡，發卡量約230萬卡；富邦J卡居次，發卡量近210萬卡；第3名則是富邦momo卡，今年1月發卡量已突破百萬大關。

北富銀信用卡6月單月刷卡量568億，較去年同期成長28%，較上月增加62億，主要為綜所稅刷卡金額於6月上旬入帳。

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